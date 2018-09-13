Слідчі встановили особу організатора по справі "Савченко-Рубана", - Матіос

Слідчі встановили особу організатора по справі, в якому Володимир Рубан і народний депутат Надія Савченко підозрюються у плануванні перевороту і захоплення державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також у посяганні на життя державних діячів. Про це розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає "112 Україна".

За його словами, вже встановлено організатора.

"Доказів для того, щоб оголосити йому підозру, на даний момент, недостатньо", - сказав він.

За даними Матіоса, теракти повинні були взяти участь до 30 осіб.

"Для загальної системи хаосу там повинно було бути до 30 осіб. Ми встановили того, хто займався цією організацією. Ми локалізували. Я не хочу називати його ім'я", - додав головний військовий прокурор.

Раніше Матіос повідомляв, що справу "Савченко-Рубана" передадуть в суд у жовтні.

Він зазначив, що зараз адвокати знайомляться з матеріалами справи, і вони це намагаються робити дуже швидко".

Як повідомлялося раніше, апеляційний суд Києва залишив народного депутата України Надію Савченко під арештом до 7 вересня 2018 року.