Справа Гандзюк: одного підозрюваного відпустили під домашній арешт, трьох – залишили під вартою

Сьогодні, 13 вересня, Апеляційний суд Херсонської області розглянув скарги адвокатів підозрюваних у нападі на херсонську активістку і радницю міського голови Катерину Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою.

Адвокати підозрюваних Микити Грабчука, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича та Віктора Горбунова просили скасувати рішення Херсонського міського суду про взяття під варту їхніх підзахисних і ухвалити рішення про нову міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Представники обвинувачення просили залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Адвокати також просили проводити закриті засідання без присутності журналістів, але суд відхиляв ці клопотання.

ГРАБЧУК НЕ З’ЯВИВСЯ

Колегія Апеляційного суду заслухала чотири справи поспіль. Першою розглядали скаргу адвоката Микити Грабчука (позивний «Мураха»). Саме він, за попередньо встановленими даними, обливав Катерину Гандзюк кислотою.

Микита Грабчук до суду не з’явився. Його інтереси представляв адвокат Сергій Дубейко. Він просив суд звернути увагу на бойові заслуги Грабчука під час участі в АТО та факт співпраці Грабчука зі слідством.

Порадившись, судді відмовили у задоволенні апеляційної скарги адвокатові, залишивши в силі рішення суду першої інстанції від 23 серпня про взяття Грабчука під варту на 60 діб без права внесення застави.

ТОРБІН НЕ ВИЗНАЄ ВИНУ

Наступною суд розглянув скаргу адвоката Сергія Торбіна («Опер») Юрія Хазова. Під час допиту інші підозрювані зазначили, що саме він організував їх для здійснення нападу на Гандзюк.

У суді Торбін своєї вини не визнав. Він заявив, що його переслідують «через громадську діяльність». Торбін скаржився на те, що з моменту взяття під варту з ним не проводять жодних слідчих дій і тримають в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваний також заявив, що готовий брати участь у слідчих діях, але вважає, що йому краще перебувати під домашнім арештом.

Повернувшись із нарадчої кімнати, судді оголосили одностайне рішення – залишити рішення Херсонського міського суду без змін. Нагадаємо, 21 серпня суд узяв під варту Торбіна на 60 діб.

«Я СОЛДАТ, А НЕ БАНДИТ»

Невдовзі суд розглянув скаргу захисника Володимира Васяновича («Шуруп»). Адвокат, як і попередні колеги, надав суду позитивні характеристики з місця служби Васяновича, докази нагород підозрюваного: орден «За мужність» ІІІ ступеня, «Народний герой України», а також довідку про інвалідність Васяновича – в зоні АТО він підірвався на міні і втратив частину лівої ноги.

В залі суду Васянович вирішив розповісти про свою роль в організації замаху на Гандзюк, яка, на його думку, була незначною.

«Моя роль у цьому кримінальному злочині – це те, що 31 липня я привіз людей із Цюрупинська (колишня назва м. Олешки – Ред.) до Херсона, і через півтори-дві години я відвіз їх назад. Я не підозрював, що буде нанесена така шкода потерпілій, так як напередодні Торбін Сергій нам розповідав, що потерпілу треба було припугнути, наливши на руку або на ногу кислотою», – заявив Васянович.

«В слідчому ізоляторі нема можливості нормально полікуватися. Я запевняю вас, що ніяк не впливатиму на свідків чи потерпілу, не намагатимусь нікуди тікати чи переховуватись від слідства. Я солдат, а не бандит, ваша честь. Я винен, тому що я скривдив, а не захищав. Буду нести покарання. Але прошу дочекатися вироку суду під домашнім арештом», – звернувся Володимир Васянович до суду.

Варто зазначити, що під час засідання суду першої інстанції Васянович не визнавав своєї вини і не давав жодних пояснень. Також відомо, що під час допиту іншого підозрюваного В’ячеслава Вишневського він вказав, що Васянович виходив з авто і подавав сигнал Грабчуку про те, що Гандзюк вийшла з будинку.

Після дебатів колегія суддів ухвалила – скаргу адвоката Васяновича задовольнити, обрати для підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання у м. Житомир з носінням електронного засобу контролю.

ГОРБУНОВ ЗАЛИШИВСЯ ПІД ВАРТОЮ

Одразу за цим судді розглянули скаргу адвоката ще одного підозрюваного – Віктора Горбунова. За даними слідства, саме він купував сірчану кислоту, якою облили Гандзюк.

Відомо, що Горбунов також співпрацює зі слідством і розповів подробиці справи, які йому відомі.

Попри доводи адвоката про те, що роль Горбунова у скоєнні нападу була незначною та позитивні характеристики і військові нагороди підозрюваного, суд ухвалив залишити його під вартою.

ХТО ЗАМОВНИК?

Таким чином, із п’яти підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк троє залишаються під вартою. Це Сергій Торбін, Микита Грабчук і Віктор Горбунов. Ще двоє підозрюваних – В’ячеслав Вишневський і Володимир Васянович – залишаються під домашнім арештом.

Усі підозрювані – учасники бойових дій в зоні АТО у складі Української добровольчої армії, яку очолює Дмитро Ярош.

Слідство триває, але у громадськості і журналістів, які активно слідкують за справою, залишається головне питання: хто замовив Катерину Гандзюк?

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора