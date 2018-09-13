Справа про злочини військових США в Афганістані: ЄС підтримав Гаазький трибунал у конфлікті з Вашингтоном

Європейський Cоюз підтримує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, на адресу якого лунають погрози з боку США через можливе розслідування ймовірних злочинів американських військових в Афганістані. Про це у четвер, 13 вересня, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, пише AP, передає "Укрінформ".

"Високопоставлений дипломат ЄС повідомила, що Союз залишається стійким прихильником Міжнародного кримінального суду попри засудження трибуналу з боку США", - йдеться у повідомленні.

Могеріні додала, що Європейський Союз продовжить у повній мірі рішуче підтримувати МКС та його роботу.

За її словами, завдяки роботі трибуналу "у світі посилилася справедливість попри проведення деякими країнами політики з позиції сили".

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон назвав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі небезпечним і безвідповідальним через наміри суду розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Він також пригрозив суддям і прокурорам суду забороною на в'їзд до США, замороженням їхніх активів та організацією проти них кримінального переслідування.

У відповідь Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі заявив, що продовжить виконувати свою роботу попри погрози США.