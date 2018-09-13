США стали світовим лідером у видобутку нафти

США нині є найбільшим виробником нафти в світі, обігнавши Росію і Саудівську Аравію.

Про це йдеться в короткостроковому прогнозі Управління за інформації в галузі енергетики (EIA) американського міністерства енергетики, передає "Інтерфакс-Україна".

У лютому видобуток у Штатах перевищив показники Саудівської Аравії вперше більш ніж за два десятиліття. У червні і серпні виробництво в США перевершило видобуток в РФ уперше з лютого 1999 року, за оцінками Міненерго.

"Хоча EIA не публікує прогнози видобутку нафти для Росії і Саудівської Аравії в рамках короткострокового прогнозу, управління очікує, що виробництво в США продовжить випереджати видобуток в РФ і Саудівській Аравії у місяці, що залишилися в 2018 році і протягом 2019 року", - повідомляється в документі.

Виробництво в Штатах, особливо "легких" сортів, швидко збільшувалося з 2011 року. Значна частина підйому припала, зокрема, на Пермський басейн в західному Техасі і східній частині штату Нью-Мексико, а також Мексиканську затоку.

Зниження цін на нафту в середині 2014 року призвело до того, що компанії тимчасово скоротили обсяги видобутку.

"Однак після підвищення цін на початку 2016 року, інвестиції і видобуток почали рости пізніше в тому році. Для порівняння, РФ і Саудівська Аравія в останні роки зберігали відносно стабільні темпи нарощування видобутку нафти", - відзначає EIA.