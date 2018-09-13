США ввели санкції проти російських і китайських компаній

У четвер, 13 вересня, США ввели нові санкції проти КНДР, під обмеження потрапили російські і китайські фірми, які співпрацюють з північнокорейським режимом.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Мінфін США, санкції введені проти китайської компаній Yanbian Silverstar Network Technology і російської Volasys Silver Star за підтримку ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Також під санкції потрапив один громадянин КНДР.

Нагадаємо, що Європейський Союз сьогодні, 13 вересня, офіційно продовжив заборону на видачу віз і замороження активів проти 155 осіб та 44 суб'єктів Російської Федерації.