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США ввели санкції проти російських і китайських компаній

13 вересня, 2018 - 18:07
Фото: 112 Украина

У четвер, 13 вересня, США ввели нові санкції проти КНДР, під обмеження потрапили російські і китайські фірми, які співпрацюють з північнокорейським режимом.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Мінфін США, санкції введені проти китайської компаній Yanbian Silverstar Network Technology і російської Volasys Silver Star за підтримку ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

Також під санкції потрапив один громадянин КНДР.

Нагадаємо, що Європейський Союз сьогодні, 13 вересня, офіційно продовжив заборону на видачу віз і замороження активів проти 155 осіб та 44 суб'єктів Російської Федерації.

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