Суд у Швеції поновив примусове стягнення з Газпрому $2,6 млрд, - Нафтогаз

У Швеції апеляційний суд скасував тимчасове призупинення рішення Стокгольмського арбітражу і підтвердив зобов'язання Газпрому заплатити Нафтогазу понад $2,6 мільярди у справі щодо транзиту газу.

Про це повідомив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Під кінець дня ще одна добра новина - апеляційний суд у Швеції розглянув наші аргументи і відмінив своє рішення про тимчасове призупинення примусового виконання у Швеції рішення арбітражу, за яким Газпром має нам заплатити вже більше $2,6 млрд", - написав Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" ще раз довів, що "Газпром" має невідкладно виконати рішення арбітражу. "Ну а поки ми продовжуємо примусове виконання по всіх країнах", - додав Вітренко.