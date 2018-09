Суд ЄС залишив у силі санкції проти російських банків та компаній

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі відмовив у задоволенні позовів про анулювання санкцій російським держбанкам “Сбербанк” та ВТБ, а також компанії “Газпром”.

Про це у своєму блозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Великі новини для режиму санкцій ЄС: Європейський суд загальної юрисдикції сьогодні підтримав санкції проти „Сбербанку“, ВТБ Банку та „Газпрома“ а також інших (компаній), що вимагали їхнього скасування”, — написав корреспонент.

big news for the EU's sanctions regime: the EU's general court today upheld the sanctions against Sberbank VTB Bank and Gazprom among others who had sought their annulment. #Russia #Crimea #Ukraine