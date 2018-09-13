Танкісти ЗСУ провели навчання з бойовою стрільбою

Танкісти Корпусу резерву провели тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Про це повідомляє Міноборони.

“У Збройних Силах України підготовлено понад 160 тисяч резервістів оперативного резерву першої черги”, - зазначив під час навчань генерал армії України Віктор Муженко.

Військовослужбовці оперативного резерву другої черги проходять навчальні збори упродовж 45 діб у два етапи. На першому було проведено індивідуальну підготовку резервістів у вищих військових начальних закладах.

Під час другого етапу резервістів було розподілено по підрозділах, у складі яких проведено злагодження екіпажів, взводів, рот, батальйонів.

Також відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою у складі підрозділів і на завершення другого етапу відбулися бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

Навчання відвідали військові аташе іноземних країн.