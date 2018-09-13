У Брюсселі відбувся перший раунд консультацій Україна-ЄС-РФ щодо газу

У Брюсселі відбувся перший раунд тристоронніх технічних консультацій Україна-ЄС-РФ з питань транспортування газу походженням з РФ газогонами України.

Про це повідомляє сайт Представництва України при ЄС.

"У ході технічних консультацій експерти України, ЄК та РФ обговорили ключові елементи контрактів на транспортування газу, що застосовуються в державах-членах ЄС, підходи до формування тарифів, а також питання реформування управління українською ГТС відповідно до законодавства та міжнародних зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона підтвердила заінтересованість у поширенні на Україну режиму внутрішнього ринку ЄС та відповідну роботу щодо повного впровадження норм та правил Європейського Союзу щодо ринку газу.

"У цьому зв'язку учасниками консультацій підтверджено, що відносини між господарюючими суб'єктами України, ЄС та РФ визначатимуться законодавчим полем, яке повністю відповідатиме законодавству ЄС", - зазначили в представництві.