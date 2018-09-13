У Каліфорнії сталася стрілянина, 6 людей загинули

В американському місті Бексфілд у Каліфорнії сталася стрілянина, в результаті чого загинули 6 осіб. Про це заявив шериф округу Донні Янгблад, передає "РБК-Україна" із посиланням на CNN.

Зазначається, що підозрюваний разом з дружиною прийшли в компанію, де у чоловіка виник конфлікт і він застрелив двох людей, в тому числі і власну дружину.

Після цього в приміщення зайшов ще один чоловік, який вистрілив у підозрюваного, але той у відповідь пострілом вбив цієї людини, а після цього відправився в житловий будинок, де застрелив ще двох.

Потім, він викрав машину, в якій знаходилася жінка з дитиною. Їм вдалося втекти.

Стрілець поїхав по шосе, і, коли його зупинив поліцейський, покінчив із собою.

Мотиви стрілянини поки невідомі.

Поліція допитує свідків того, що сталося.

Нагадаємо, 9 вересня в американському місті Оберн (штат Алабама) сталася стрілянина в McDonald's - загинула одна людина і ще четверо отримали поранення.