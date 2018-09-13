У Косові вирішили сформувати армію

Уряд Косова ухвалив рішення про формування армії Косово, прийнявши три законопроекти про Сили безпеки Косова (BSK).

На засіданні кабінету міністрів Косова були ухвалені проекти законів про Сили безпеки Косова, Службу безпеки і Міністерство оборони. Жодного голосу не було проти, але в засіданні не брали участь міністри, що представляють сербську громаду, повідомляє "Радіо Свобода".

"На момент створення сприятливих політичних обставин назва цих сил буде змінена через конституційні зміни", - заявив на засіданні уряду міністр оборони Рустем Беріша.

Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай після засідання сказав, що уряд ухвалив рішення про створення власних сил оборони, Армії Косово, відповідно до повноважень суверенної держави Косово.

Він наголосив, що прийшов час для цього, і додав, що консультації з цього питання з міжнародними партнерами продовжуються.

Тепер законопроект буде передан на розгляд до парламенту, після чого у разі ухвалення він піде на підпис президенту країни.

Харадінай закликав уряди країн членів НАТО підтримати рішення уряду Косова, а депутатів проголосувати за закони.

В той же час президент Косово Хашим Тачі на прес-конференції перед початком засідання уряду Косово, відповідаючи на питання журналіста, сказав, що не знав про цю ініціативу і зазначив, що зараз не час для чогось подібного.

Він наголосив, що цей процес має бути відкритим і погодженим з НАТО. "Одноосібні дії ведуть до ізоляції, а скоординовані відкривають безпечний шлях до розвитку та зміцнення", - сказав він.

Трансформація Сил безпеки Косова в Збройні сили шляхом юридичних, а не конституційних змін, суперечить позиції міжнародних партнерів, і така спроба президента Косово в 2017 році піддалася великій критиці.

Конституційні зміни також потребують підтримки сербських депутатів, якої наразі не існує через їх протидію формуванню армії в Косові.

Нагадаємо, днями близько 200 косовських албанців – ветеранів війни проти Югославії – перекрили дорогу до села Банє перед запланованим туди на цю неділю візитом президента Сербії Александра Вучича і вимагали від нього вибачень.