У Криму за час окупації викрали щонайменше 42 людини, - ООН

На території Криму за період анексії Росією півострова моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала щонайменше 42 випадки викрадення людей.

Про це під час презентації доповіді щодо ситуації з прав людини в анексованому Криму заявила голова місії ООН Фіона Фрейзер, передає "Укрінформ".

"Протягом звітного періоду (із 13 вересня 2017 до 30 червня 2018 року) ми задокументували чотири нових випадки насильницьких зникнень, через що загальна кількість відомих випадків з початку окупації зросла до 42", - сказала Фрейзер.

Крім того, за даними місії, в Криму продовжують заарештовувати людей і утримувати їх під вартою. Протягом останніх 10 місяців моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала 11 випадків безпідставних арештів.

Також, за словами Фіони Фрейзер, утисків зазнають корінний народ Криму - кримські татари.

"Ми закликаємо владу РФ у Криму припинити свавільні обшуки об'єктів приватної власності, що належать кримським татарам, і утриматися від примусового застосування у Криму законодавства РФ. Ми також закликаємо РФ виконати постанову Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу", - заявила голова місії ООН.

При цьому, за словами Фрейзер, на півострові панує атмосфера безкарності, адже за час анексії Росією Кримського півострова жодного порушника прав людини не притягли до відповідальності за безпідставні арешти, тортури та викрадення.