У МОЗ розповіли, як викиди з "Кримського Титану" впливають на здоров’я

Шкідливі викиди кримського заводу "Титан" не можуть викликати серйозних захворювань. Про це заявив журналістам заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо хвороб: на щастя, сірчистий ангідрид, його концентрація, лежить в гранично допустимих межах і не викликає серйозних захворювань. Але підвищена концентрація може викликати подразнення слизових оболонок, кашель, нежить. Також це може викликати ускладнення, якщо в людини, наприклад, є бронхіальна астма", - зазначив Родина.

Також представник МОЗ зауважив, що дія шкідливих речовин в повітрі може подразнювати слизову оболонку очей та оболонку верхніх дихальних шляхів.

"В чому це може проявлятись: сухість в роті, кашель, порушення дихання", - додав він.

Разом з тим Родина зауважив, що самі викиди концентруються на низинних територіях.

"При відчутних ознаках варто застосувати засоби індивідуального захисту, намочити марлеву пов'язку в розчині води та соди для нейтралізації кислоти", - порекомендував він.

Як повідомлялся раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан".

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