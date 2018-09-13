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У МОЗ розповіли, як викиди з "Кримського Титану" впливають на здоров’я

13 вересня, 2018 - 15:11
Фото Reuters

Шкідливі викиди кримського заводу "Титан" не можуть викликати серйозних захворювань. Про це заявив журналістам заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо хвороб: на щастя, сірчистий ангідрид, його концентрація, лежить в гранично допустимих межах і не викликає серйозних захворювань. Але підвищена концентрація може викликати подразнення слизових оболонок, кашель, нежить. Також це може викликати ускладнення, якщо в людини, наприклад, є бронхіальна астма", - зазначив Родина.

Також представник МОЗ зауважив, що дія шкідливих речовин в повітрі може подразнювати слизову оболонку очей та оболонку верхніх дихальних шляхів.

"В чому це може проявлятись: сухість в роті, кашель, порушення дихання", - додав він.

Разом з тим Родина зауважив, що самі викиди концентруються на низинних територіях.

"При відчутних ознаках варто застосувати засоби індивідуального захисту, намочити марлеву пов'язку в розчині води та соди для нейтралізації кислоти", - порекомендував він.

Як повідомлялся раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про те, що Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан". 

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У ніч проти 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким вкрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання. Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язано з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року. У зв'язку з цим завод "Кримський" титан тимчасово зупинив свою роботу. З Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

Представники української влади розглядають декілька версій забруднення: влучення снарядів у відстійник відходів хімічного виробництва під час тренувань російських військових; викиди в атмосферу, які здійснює "Кримський Титан", в тому числі спричинені людським фактором чи корпоративним конфліктом, або ж солоними підземними водами, які використовуються для виробничих потреб заводу при дефіциті прісної води.

У МінТОТ заявили, що необхідності в евакуації населення з близьких до адмінмеж з окупованим Кримом районів Херсонської області немає, оскільки випадків отруєння в області не виявлено. Однак з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей приблизно 2000 осіб пообіцяли відправити в Скадовськ, 700 із них вже там.

Раніше повідомлялося, що кількість прикордонників, які звернулися за допомогою в лікарні через викиди заводу "Титан" в окупованому Криму, зросла до 61.

 

Джерело: Укрінформ

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