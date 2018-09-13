У Вінниці представили 80 живописних картин про місто

Головні площі, вузенькі вулички, пейзажі та панорами зобразили на своїх роботах учасники ІІ Міжнародного пленеру «Кращий художник», який в червні поточного року відбувався у Вінниці. Тоді до міста над Бугом приїхали 20 художників з восьми країн світу, аби впродовж кількох тижнів відтворити у живописі Вінницю і мальовниче Поділля. Експозицію з найкращих 80 живописних полотен виставили у Вінницькій галереї Арт-шик. Чільне місце в ній зайняли роботи переможця конкурсу – харківського художника Валерія Шматька, який працює у жанрах тематичної картини, пейзажу та натюрморту. Окрім виставки, відвідувачам презентували фотокаталог, який містить репродукції написаних під час пленеру робіт.

«Кожен учасник презентував по 3–5 робіт. Роботи різні. Вони відображають і затишну Вінницю, і живописні куточки області, де вдалося побувати учасникам за підтримки обласної влади. Це підсумкова виставка за результатами конкурсу. Хоча усі конкурси – це умовність, бо переможцями стали всі учасники, щоправда у різних номінаціях. Але саме такі конкурсні пленери сприяє розвитку мистецтва, – розповідає ініціатор міжнародного пленеру «Кращий художник» Володимир Козюк. – Це був абсолютно новий проект, нічого подібного в Україні й світі не було. У Вінниці ми змогли показати приклад гідного ставлення до художників і дали старт пленерному мистецтву. Адже нашу ідею вже підхопили інші країни. 4 жовтня 2018 року у Грузії розпочнеться ІІІ Міжнародний пленер «Кращий художник», де за перемогу змагатимуть художник з різних країн світу і України зокрема».

Як писав «День», цього року на конкурс «Кращий художник» надійшло 540 заявок, з яких на першому етапі обрали 43 учасника. За результатами голосування, в тому числі й у соціальних мережах, до фіналу потрапило 18 осіб. Двоє художників отримали шанс через свою наполегливість – під час відкриття пленеру вони за кілька годин написали по одній живописній роботі. Загалом за 10 днів учасники створили щонайменше по чотири роботи кожен. За умовами конкурсу, вони обов’язково мають передати дві обрані оргкомітетом роботи з авторськими правами на них, які підуть у фонд проекту «Кращий художник/The best artist». Одна з них увійде до експозиції майбутнього музею історії Вінниці, іншу подарують меценатам проекту. Відбір робіт відбудеться після закриття презентованої виставки, а триватиме вона до 18 вересня включно.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора