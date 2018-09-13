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Уряд відреагував на розслідування щодо Омеляна

13 вересня, 2018 - 21:07
Фото з архіву "Дня"

В уряді розраховують, що розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна буде об'єктивним, а дії правоохоронців не завадять продовжувати виконувати йому свої обов'язки.

Про це йдеться в заяві щодо вручення підозри міністру Омеляну, опублікованій на Урядовому порталі.

“Уряд України вважає, що перед законом всі рівні. Ми розраховуємо, що розслідування буде об'єктивним і жодним політичним мотивам у ньому місця не буде. Ми сподіваємося, що дії правоохоронців не вплинуть на роботу Міністерства інфраструктури та не завадять міністру продовжувати виконувати свої обов'язки”, - наголошується в заяві.

У ній підкреслюється, що Омелян реалізовує політику уряду з розвитку інфраструктури, і жодного факту правопорушень у період перебування на посаді міністра за час слідства, яке велося проти нього понад рік, не встановлено.

Нагадаємо, що Омелян відкинув звинувачення НАБУ в незаконному збагаченні і планує судитися.

Джерело: День

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