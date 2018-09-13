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В аеропорту "Бориспіль" затримали бойовика "ІДІЛ"

13 вересня, 2018 - 13:22
Фото dpsu.gov.ua

Співробітники Державної прикордонної служби України затримали в аеропорту "Бориспіль" громадянина Таджикистану, якого розшукує Інтерпол.

Як повідомляє у четвер, 13 вересня, прес-служба Держприкордонслужби, 29-річного чоловіка розшукували таджицькі правоохоронні органи за скоєння терористичної діяльності.

Зловмисник у 2016 році прибув до Сирії, де приєднався до терористичної організації "ІДІЛ". За інформацією прикордонного відомства, в подальшому він проходив навчання в терористичному військовому таборі, де і став одним з активних учасників цієї екстремістської організації.

Прикордонники затримали іноземця, склали відповідні процесуальні документи та передали співробітникам Національної поліції України.

Нагадаємо, у квітні 2016 року співробітники Служби безпеки України затримали у Києві п’ятьох іноземців -прихильників терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: День

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