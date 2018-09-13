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В Авдіївці відновили водопостачання

13 вересня, 2018 - 13:02
Фото з відкритих джерел

Водопостачання міста Авдіївка після знеструмлення Донецької фільтрувальної станції відновили. Про це повідомила речник ГУ ДСНС в Донецькій області Вероніка Бахал, передає УНН.

"Станом на 9:30 вже водопостачання повністю відновлено у місті Авдіївка. Мешканці отримують воду", – проінформувала речниця.

Всього з початку залучення підрозділи ДСНС доставили мешканцям міста понад 27 тисяч літрів питної води та 27 500 літрів технічної. Комунальні підприємства доставили 28 тисяч літрів технічної води та благодійні організації – 18 тисяч літрів питної.

Вчора була запущена в роботу Донецька фільтрувальна станція. 

Нагадаємо, з 6 вересня через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції припинено водопостачання Авдіївки. З 10 вересня розпочалися ремонтні роботи трансформатора на фільтрувальній станції. Але за один день полагодити обладнання не встигли. Тож ремонт продовжили у вівторок, 11 вересня. Рятувальники та комунальні служби міста підвозили воду населенню міста.

Джерело: УНН

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