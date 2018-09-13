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В Іспанії прем'єра звинуватили у плагіаті докторської дисертації

13 вересня, 2018 - 13:58
Фото Globedia

Прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса звинуватили у плагіаті частини його докторської дисертації, Санчес вимагає спростування і готовий звернутись до суду. У четвер, 13 вересня, видання ABC повідомило, що має у розпорядженні копію дисертації прем’єр-міністра, яку той начебто намагався приховати від громадськості в останні роки, та яку можна прочитати тільки у бібліотеці університету Каміло Хосе Села, де захищався Санчес, передає "ЄП".

Видання стверджує, що наукова робота під назвою "Інновації в економічній дипломатії Іспанії: аналіз державного сектора (2000-2012 рр.)", яку прем’єр-міністр країни захистив у листопаді 2012 року, містить скопійовані частини без зазначення джерел інформації.

"Санчес скопіював цілі параграфи інших авторів, опубліковані за кілька років до того", - пише видання, перелічуючи прізвища економістів, у яких глава уряду нібито запозичив тексти.

Іспанський прем’єр відкинув усі звинувачення. У своєму Twitter він опублікував вимогу спростувати інформацію.

"Інформація, що з'явилася в одному із засобів масової інформації про плагіат моєї докторської дисертації, абсолютно фальшива. Я застосую законні заходи щодо захисту честі і гідності, якщо опубліковане не буде виправлено", - написав він.

У недавній час в Іспанії сталися кілька аналогічних скандалів. Цього тижня у відставку пішла міністр охорони здоров'я Кармен Монтон. ЗМІ звинуватили її у плагіаті у дипломній роботі.

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