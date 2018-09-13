В окупованому Бахчисараї російські силовики проводять обшук у будинку активіста "Кримської солідарності"

В окупованому Криму, в Бахчисараї, вранці 13 вересня російські силовики проводять обшук у будинку активіста об'єднання "Кримська солідарність" Османа Бєлялова.

"Стало відомо, що у Бахчисараї по вул. Моїсеєва проходить обшук. У будинку кримського татарина Бєлялова Османа Решатовича. Бєлялов Осман Решатович - активіст "Кримської солідарності", займався соціально-побутовими проблемами сімей політв'язнів, активно бере участь в організації свят", - повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

Зазначається також, що на момент обшуку Бєлялова вдома не було: він виїжджав у справах до Сімферополя, але до місця призначення не доїхав. Зв'язку з ним наразі немає.

"У Османа троє дітей: всі дошкільнята, наймолодшій - 2,5 місяця. Крім цього, на його утриманні зараз сім'я брата політв'язня Бєлялова Мемета, якого безпідставно заарештували та утримують в СІЗО. Літні батьки хворіють, у матері цукровий діабет, проблеми з тиском", - повідомляє "Кримська солідарність".

Нагадаємо, що Бєлялов вже був визнаний "винним в адміністративному правопорушенні" за статтею 20.2 КоАП РФ, йому був призначений штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Він звинувачується в участі у нібито "несанкціонованому мітингу" біля кафе "Салачик" в Бахчисараї 12 травня 2016 року. Тоді активісти зібралися біля кафе дізнавшись, що російські силовики проводять обшуки у будинках кримських татар. Аналогічні адмінпротоколи були складені щодо ще чотирьох жителів Бахчисараю.