"Вбивство" Бабченка: ГПУ оголосило про завершення слідства

Слідство у кримінальному провадженні щодо готування замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка завершено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

"Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом готування до умисного вбивства громадянина Російської Федерації А.Бабченка", — йдеться у повідомленні прес-служби.

Слідством установлено, зазначили у прокуратурі, що в період з 06.04.2018 по 30.05.2018 громадяни України Г. та П. (Борис Герман та В’ячеслав Пивоварник), діючи за попередньою змовою групою осіб, на замовлення спецслужб Російської Федерації, з метою залякування населення, здійснили організацію готування до терористичного акту — вбивства із застосуванням зброї російського опозиційного журналіста Бабченка.

При цьому, Пивоварник, розповіли у відомстві, перебуваючи з листопада 2017 року на території Російської Федерації, діючи під контролем і за завданням спецслужб цієї країни, передавав Герману інформацію та грошові кошти, необхідні для організації вчинення злочину, координував та контролював хід його підготовки.

У ГПУ також розповіли, що у серпні 2018 року прокурором у кримінальному провадженні укладено угоду з Германом про визнання винуватості у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч 2. ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (організація готування до терористичного акту, незаконне поводження з вогнепальної зброєю та бойовими припасами).

"Вироком суду 30.08.2018 вказану угоду затверджено та призначено Г. покарання у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців", — розповіли у прокуратурі.

У ГПУ додали, що на даний час встановлюються інші співучасники цього злочину, у тому числі, й ті особи, що перебувають на території Російської Федерації.

Нагадаємо, н

а початку вересня

Голосіївський районний суд ухвалив рішення щодо вироку для Бориса Германа у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив інформацію, що підозрюваний в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман готовий піти на угоду зі слідством, але вона ще не затверджена судом.

Як повідомлялося, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству. Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).

Читайте також - Кому не подобається «воскреслий» Бабченко?

Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.