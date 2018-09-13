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ЄС планує програму підтримки ДФС у розмірі 55 млн євро

13 вересня, 2018 - 14:33
Фото: Facebook

Програма передусім спрямована на ДФС, оскільки її ключова мета – допомогти фіскальним органам України в управлінні державними фінансами.

Про це повідомив в.о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов на своїй сторінці у Facebook.

“Приймали в ДФС делегацію від Представництва ЄС в Україні на чолі з керівником відділу Представництва з економічної співпраці, соціального та регіонального розвитку Мартіном Клауке. Зустріч невипадкова: найближчим часом ЄС планує розпочати реалізацію Програми підтримки управління державними фінансами в Україні з бюджетом у розмірі 55 млн євро. Вона передусім спрямована на ДФС, оскільки її ключова мета – допомогти фіскальним органам України в управлінні державними фінансами”, – йдеться у повідомленні.

Програма передбачає вивчення міжнародної практики, методології та інструментів для аудиту електронних даних.

“Е-аудит – одне з важливих нововведень, яке покликане зменшити навантаження на платників податків під час здійснення перевірок, з одного боку, та підвищити якість та ефективність податкового контролю, з іншого. Ініціатива впровадити такий аудит входить до Стратегії розвитку ДФС“, – написав Бамбізов.

За програмою, ДФС отримає підтримку у розробці відповідної методології е-аудиту, а також у розробці стандартизованих електронних аудиторських запитань, тестів і процедур.

Нагадаємо, Україна зробила добровільний внесок $400 тис до бюджету Ради Європи.

Джерело: День

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