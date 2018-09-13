"Євробачення" у 2019 році прийматиме Тель-Авів

Пісенний конкурс "Євробачення" в 2019 році відбудеться в Тель-Авіві. Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

В Ізраїлі прийняли остаточне рішення щодо міста-господаря наступного "Євробачення". Пісенний конкурс відбудеться в Тель-Авіві.

На проведення конкурсу також претендували Єрусалим та Ейлат.

Окрім того, були визначені дати основних подій конкурсу. Півфінали відбудуться в Тель-Авіві 14 та 16 травня, а фінал - 18 травня.

Нагадаємо, у Лісабоні на арені Altice у фіналі 63-го пісенного конкурсу "Євробачення-2018" перемогла представниця Ізраїлю.