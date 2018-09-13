Єврокомісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині ЄС

Європейська комісія наполягає на припиненні прикордонного контролю всередині Європейського Союзу. Про це заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, передає DW.

Контроль на внутрішніх кордонах у деяких країнах Шенгенської угоди було запроваджено з метою протидії неконтрольованій нелегальній міграції. Цей захід суперечить принципам Шенгену і загрожує свободі пересування європейських громадян. Теоретично відступ від правил не може тривати більше двох років.

За словами єврокомісара, потрібно "якнайшвидше повернутися до нормального функціонування Шенгену. До Шенгенської зони належать 22 країни ЄС, між якими у звичному режимі немає прикордонного контролю.

Аврамопулос планує 13 вересня представити в Брюсселі деталі пропозиції Єврокомісії щодо міграційної політики. Єврокомісар назвав Шенгенську угоду "одним з найбільших досягнень європейської інтеграції". Нові пропозиції сприятимуть захисту угоди, вважає він. "У нас немає наміру побудувати Європу-фортецю", - наголосив комісар ЄС, додавши, що Європа є і залишиться місцем, де кожен хто потребує допомоги, зможе її отримати.

Нині прикордонний контроль у Євросоюзу діє на кордоні Німеччини та Австрії, Італії та Австрії. Ефект доміно поширився на Чехію та Словаччину, які також захотіли контролювати потік мігрантів з австрійського кордону (та угорського кордону у випадку Словаччини).

Контроль на власних кордонах також здійснюють Франція, Данія, Швеція та Норвегія, яка не входить до складу ЄС, але є членом Шенгенської зони. Влада цих країн пояснює запровадження контролю на кордонах бажанням гарантувати безпеку на тлі міграційної кризи.

Як повідомлялося,

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах : громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані, використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS). За проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими 70 років.

У заявці, серед іншого, будуть запитання щодо кримінальних справ у минулому або відвідування заявниками зон конфлікту. Це дозволить представникам влади визначити, чи може хтось з мандрівників становити загрозу до їхнього прибуття в ЄС. Якщо будуть такі підозри, мандрівникам можуть відмовити у в’їзді. Нині бракує інформації про людей з країн, які не потребують візи під час подорожі до ЄС. Такі мандрівники перевіряються лише на шенгенському кордоні. Рішення дозволити або заборонити в’їзд схвалюють прикордонники.

Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом. Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів "по землі".

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