Європарламент схвалив початок переговорів щодо безвізу для Косова

Європейський парламент у четвер схвалив початок переговорів про візову лібералізацію для громадян Косова. За відповідне рішення проголосували 420 депутатів, 186 виступили проти, 22 утрималися, передає "ЄП".

У липні Європейська комісія дала "зелене світло" початку переговорів, заявивши, що Приштина виконала усі критерії для скасування віз для косоварів.

У Єврокомісії схвально оцінили боротьбу Косова з організованою злочинністю і корупцією. Це був останній невиконаний критерій після того, як Косово у березні ратифікувало угоду про демаркацію кордону з Чорногорією.

Президент Косова Хашим Тачі сподівається, що наступні етапи візової лібералізації будуть завершені швидко і громадяни Косова зможуть їздити до ЄС без віз вже до кінця року.