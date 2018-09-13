Європарламент схвалив початок переговорів щодо безвізу для Косова

13 вересня, 2018 - 14:24
Європейський парламент у четвер схвалив початок переговорів про візову лібералізацію для громадян Косова. За відповідне рішення проголосували 420 депутатів, 186 виступили проти, 22 утрималися, передає "ЄП".
У липні Європейська комісія дала "зелене світло" початку переговорів, заявивши, що Приштина виконала усі критерії для скасування віз для косоварів.
У Єврокомісії схвально оцінили боротьбу Косова з організованою злочинністю і корупцією. Це був останній невиконаний критерій після того, як Косово у березні ратифікувало угоду про демаркацію кордону з Чорногорією.
Президент Косова Хашим Тачі сподівається, що наступні етапи візової лібералізації будуть завершені швидко і громадяни Косова зможуть їздити до ЄС без віз вже до кінця року.
Джерело: Європейська правда