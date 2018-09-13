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Євросоюз офіційно продовжив на півроку персональні санкції проти громадян РФ

13 вересня, 2018 - 10:29
Фото Shutterstock

Європейський Союз сьогодні, 13 вересня, офіційно продовжив заборону на видачу віз і замороження активів проти 155 осіб та 44 суб'єктів Російської Федерації. Про це у своєму блозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС сьогодні офіційно подовжив заборону на видачу віз та замороження активів на шість місяців щодо 155 осіб та 44 суб'єктів, що здійснювали дії проти територіальної цілісності України", - написав він.

Нагадаємо, відповідне рішення про продовження персональних санкцій на пів року було прийняте євродипломатами ще на початку вересня. 31 серпня чотири країни - Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна - долучилися до рішення ЄС про продовження економічних санкцій щодо Росії, які були прийняті ЄС 5 липня, до 31 січня 2019 року.

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Джерело: День

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