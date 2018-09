Євросоюз офіційно продовжив на півроку персональні санкції проти громадян РФ

Європейський Союз сьогодні, 13 вересня, офіційно продовжив заборону на видачу віз і замороження активів проти 155 осіб та 44 суб'єктів Російської Федерації. Про це у своєму блозі у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"ЄС сьогодні офіційно подовжив заборону на видачу віз та замороження активів на шість місяців щодо 155 осіб та 44 суб'єктів, що здійснювали дії проти територіальної цілісності України", - написав він.

The EU has today officially prolonged the visa bans & asset by six months on 155 individuals & 44 entities involved in actions against the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea

