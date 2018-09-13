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За добу бойовики 38 разів обстріляли позиції ЗСУ, 2 військових поранені

13 вересня, 2018 - 08:46
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 12 вересня, російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Світлодарськ, Чермалик та Лебединське.

По позиціях оборонців Кримського, Новотошківського та Лебединського окупанти відкривали вогонь з озброєння бойової машини піхоти.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, зазначили у штабі.

Від початку доби бойовики із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Березового, Старогнатівки, Гнутового, Водяного та Широкиного. Втрат серед українських захисників немає.

Джерело: День

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