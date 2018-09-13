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Закальницького і Прищепу визнали найкращими легкоатлетами серпня, - ФЛАУ

13 вересня, 2018 - 14:11
Фото Reuters

Українські легкоатлети Мар’ян Закальницький і Наталія Прищепа визнані кращими легкоатлетами України за підсумками серпня. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Мар’ян Закальницький і Наталія Прищепа перемогли у номінації "Кращий легкоатлет місяця" за підсумком голосування, яке проводилося серед трьох груп: експертна група (Рада ФЛАУ), представники ЗМІ та вболівальники. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів. 

У серпні Мар’ян Закальницький став чемпіоном Європи зі спортивної ходьби на 50 км у Берліні, а його результат 3:44.59 год є сьомими у світовому топ-листі сезону.

Наталія Прищепа у Берліні захистила титул чемпіонки Європи з бігу на 800 м (2.00,38 хв) і посіла 3 місце на міжнародних змаганнях у Роверето (2.00,26 хв).

 

Джерело: День

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