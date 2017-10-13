Держкіно заборонило показ ще трьох російських фільмів

Державне агентство України з питань кіно заборонило показ ще 3 російських фільмів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держкіно.

"13 жовтня 2017 року Державного агентства України з питань кіно анулювало державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування та скасувало державну реєстрацію т/фільмів "Мої чужі діти" (реж. В. Нетецький), "Дзвінок з минулого" (реж. С. Васьковський) та "Любов не обдуриш" (реж. А.Задворний)", - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте на підставі ст. 15 ЗУ "Про кінематографію", якою регламентовано перелік підстав щодо відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, а також анулювання та скасування державної реєстрації, в тому числі у разі виявлення у документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей.