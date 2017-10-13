Доба в АТО: бойовики гатять із мінометів, основна активність на Донецькому напрямку

За минулу добу докорінних змін в обстановці у зоні АТО не було. Основну вогневу активність противника знову зафіксували на Донецькому напрямку. Там ворог обстрілював укріплення сил ЗСУ, використовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння, повідомляють у Міноборони.

Так, ввечері, декілька годин бойовики обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19 години, противник випустив 6 мін калібру 82 міліметри по захисниках Верхньоторецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала неподалік Кам’янки.

На Приморському напрямку проросійські найманці двічі били по оборонцях Водяного з великокаліберних кулеметів та автоматичного гранатомету. Також двічі під кулеметний вогонь потрапили укріплення сил АТО неподалік Старогнатівки. А протитанковий гранатомет ворога бив біля Павлополя.

На Луганському напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише близько 18 години окупанти обстріляли з кулемету наш опорний пункт неподалік Новоолександрівки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Збройні Сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.