Екс-мер Миколаєва оскаржує свою відставку

Колишній мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оскаржив у суді рішення Миколаївської міської ради про його відставку.

Про це повідомляється на сайті Центрального районного суду Миколаєва.

12 жовтня до суду надійшла позовна заява від Сєнкевича до Миколаївської міськради щодо скасування рішення міськради "Про дострокове припинення повноважень міського голови" від 5 жовтня 2017 року.

Автоматизована система документообігу суду розподілила справу на суддю Олександра Чулупа.

Час та дату судового засідання у вказаному провадженні повідомлять окремо.

Нагадаємо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження.