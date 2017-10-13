Фахівці ESET виявили шифратор для Android, який блокує екран і вимагає викуп

Користувачів Android атакував новий вірус. Фахівці антивірусної компанії ESET вперше виявили шифратор для мобільних пристроїв на базі Android, який блокує екран і вимагає викуп. Програма блокує екрани гаджетів. Про це йдеться в прес-релізі компанії ESET, передає Канал новин "24".

Зазначається, що шкідливе програмне забезпечення під назвою DoubleLocker працює на основі вірусу, який викрадав банківські дані жертв. Проте на відміну від звичайних банківських вірусів, він не займається збором банківських даних користувачів, а шифрує знайдені дані і може замінити PIN-код смартфона чи планшета. Як наголошує ESET, таке поєднання функцій в екосистемі Android спостерігається вперше.

Поширення небезпечного програмного забезпечення відбувається під виглядом поновлення чи активації Adobe Flash Player на фальшивих сайтах. Потрапивши на пристрій, DoubleLocker отримує необхідні дозволи під виглядом увімкнення помилкової служби Google Play Service.

За зняття блоку з гаджета зловмисники вимагають 0,0130 біткоїна, в іншому випадку загрожують через 24 години знищити всі дані.