КНДР знову погрожує США запуском ракет

КНДР знову погрожує запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.

"Ми вже кілька разів попереджали, що ми будемо протидіяти для самооборони, у тому числі запускаючи ракети у води біля території США - остріва Гуам", - повідомляє агентство КНДР KCNA.

"Американські військові дії посилюють нашу рішучість - що США мають бути приборкані вогнем, і що ми можемо наблизитись до того, щоб натиснути "спусковий гачок" для здійснення найсильніших контрзаходів", - погрожують у КНДР.

Нові погрози з Пхеньяна з'явилися після тижнів напруженості, яка може ще більше зрости через спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочинаються у понеділок.