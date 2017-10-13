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Маргарет Тетчер, британський політик, 71-й прем'єр-міністр Великої Британії

КНДР знову погрожує США запуском ракет

13 жовтня, 2017 - 16:54
Фото Reuters

КНДР знову погрожує запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на CNN.

"Ми вже кілька разів попереджали, що ми будемо протидіяти для самооборони, у тому числі запускаючи ракети у води біля території США - остріва Гуам", - повідомляє агентство КНДР KCNA.

"Американські військові дії посилюють нашу рішучість - що США мають бути приборкані вогнем, і що ми можемо наблизитись до того, щоб натиснути "спусковий гачок" для здійснення найсильніших контрзаходів", - погрожують у КНДР.

Нові погрози з Пхеньяна з'явилися після тижнів напруженості, яка може ще більше зрости через спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочинаються у понеділок.

Джерело: Європейська правда
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