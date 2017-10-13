Країни-члени ЄС підтвердили створення Європейської прокуратури

20 країн Європейського Союзу в четвер, 12 жовтня, підтвердили намір створити Європейську прокуратуру. Про це повідомляє DW.

За інформацією DW, в новий орган увійдуть Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Німеччина, Греція, Іспанія, Литва, Фінляндія, Латвія, Італія, Люксембург, Португалія, Румунія, Словенія і Словаччина.

Європейська прокуратура допомагати боротися з масштабними фінансовими махінаціями в ЄС.

"Створення Європейської прокуратури є важливим кроком для європейського співробітництва в правоохоронній сфері, допоможе нам захистити гроші наших платників податків. Навіть коли злочинці будуть діяти на міжнародному рівні, ми тепер зможемо залучити їх до відповідальності ", – заявив Урмас Реинсалу, міністр юстиції Естонії.

Офіс структури, яка почне роботу через три роки, буде розташований в Люксембурзі.