Кубів розповів, коли мінімальна заробітна плата перевищить 4 тис. грн

Проектом Кабінету міністрів передбачене поступове підвищення рівня мінімальної зарплати з доведенням її до рівня вище 4 тисяч гривень у 2019 році.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Проектом Кабміну передбачене поступове підвищення і на майбутні роки. З 1 січня 2018 року очікуваний розмір мінімалки складе 3723 грн, у 2019-му ця сума планується на рівні 4173 грн, а в 2020 році - 4425 грн. Водночас Кабінет міністрів України має забезпечити прозору систему виплат цих зарплат", - вказав він.

Також він зазначив, що зокрема завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати вдалося знизити рівень тіньової економіки в Україні.

"Вважаю, що детінізація заробітних плат повинна продовжуватися! Загальний рівень тіньової економіки України за попередніми розрахунками в І кварталі 2017 року склав 37% від офіційного ВВП, що на 6 відсоткових пунктів менше за показник І кварталу 2016 року. Завданням уряду є продовження цієї позитивної тенденції", - вказав він.