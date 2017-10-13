Курс біткойна поставив новий рекорд

Піднявшись вище $5800, вартість біткойна сягла рекордної позначки . У ніч з четверга на п'ятницю курс піднявся до $5856,1. Станом на 10.00 біткойн коштував $5555, за даними CoinDesk. 12 жовтня біткойн подолав позначку в $5000 і коштував $5226.

Раніше Bloomberg повідомляв, що одна з можливих причин зростання валюти – недавнє повідомлення про плани Goldman Sachs допомогти своїм клієнтам торгувати біткойном та іншими криптовалютами. Але поки що, за даними видання, у Goldman Sachs немає ні бізнес-плану, ні інвестицій в біткойн.Н

Нагадаємо, давніше Рада фінансової стабільності розглядає можливість узаконити криптовалюту в Україні.