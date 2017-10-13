Матчем "Шахтар"-"Ворскла" сьогодні стартує друге коло чемпіонату України з футболу

Сьогодні розпочнеться друге коло чемпіонату України з футболу. У 12-му турі Прем’єр-ліги донецький "Шахтар" в Харкові гратиме із полтавською "Ворсклою", в рамках стартового поєдинку другого кола чемпіонату України, передає УНН.

Стартова зустріч другого кола — це протистояння першої й третьої команд у турнірній таблиці. У донетчан в активі 28 очок, натомість полтавчани відстають на 7 пунктів.

"Шахтар" ніколи не поступався "Ворсклі" на власному полі в чемпіонаті України. У 21 поєдинку "гірники" 18 разів були сильнішими. Поточна переможна серія донеччан налічує 11 матчів.

Примітно, що захисник "гірників" Іван Ордець може провести свій 50-й матч Прем’єр-ліги в оранжево-чорній футболці.

Додамо, що поєдинок стартуватиме о 19.00 на стадіоні ОСК "Металіст".