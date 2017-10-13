У Міносвіти спільно з Британською радою розробили нову програму підготовки вчителів англійської мови

10 українських педуніверситетів уже навчають та ще 6 навчатимуть вчителів англійської мови за новою програмою "Методика навчання англійської мови". Програма розроблена в межах спільного проекту МОН та Британської ради в Україні "Шкільний учитель нового покоління", повідомляє прес-служба МОН.

Міністр освіти і науки України зазначила, що цей проект має стати системоутворюючим для подальшого розвитку як освіти вчителів англійської мови, так і педагогічної освіти загалом.

"Ми вдячні нашим партнерам та друзям України – Британській раді – за системну підтримку освіти у нашій державі. Дійсно, без нового вчителя не буде Нової української школи. І для мене надзвичайно прикро, що попри європейський досвід, де саме педагогічні університети стали рушієм реформи освіти, наші ВНЗ часто залишаються закритими до нового і не готові змінюватися. І ці виші, що увійшли у проект, які мають достатньо потужностей, аби потягнути виконання його складних умов, знайте – саме ви сьогодні є провідниками змін" - заявила Лілія Гриневич

Заняття ведуться виключно англійською, а час навчання збалансований між теорією та практикою. На практичну підготовку вчителів виділяється 510 годин навчального часу. На бакалавраті починаючи з 3-4 семестру майбутні вчителі відвідують так звану практику керованого спостереження, де вони в межах реального учбового процесу спостерігають за використанням методик вчителем раз на 2 тижні та мають можливість отримати консультацію від практикуючих педагогів.

"Неможливо навчити майбутнього вчителя, якщо ВНЗ на навчання методикам виділяє лише 4% часу, а саме така ситуація у більшості українських університетів сьогодні", – наголосила міністр.