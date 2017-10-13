Миколаївські морпіхи склали іспити на чорні берети

13 жовтня у миколаївських морських піхотинців – велике свято. Саме так висловився один з морпіхів, які здавали іспит на чорний берет.

Близько ста морських піхотинців, включаючи жінок, брали участь у подоланні складної смуги перешкод.

Після важкого іспиту, на який журналісти не були допущені, бійці вийшли на марш-кидок вже за територію військової частини.

В етапи смуги увійшли такі елементи, як десантування з катера, подолання задимленого рову, силові вправи, подолання водних перешкод, штурм висоти з рукопашною сутичкою з умовним противником і вже на фініші подолання вузького рову, наповненого водою і обтягнутого зверху колючим дротом.

Всю дорогу випробовуваних супроводжували інструктори, які абсолютно не шкодували тих, хто здавав іспит, і застосовували до них як силовий, так і моральний вплив. Після закінчення подолання марш-кидка всіх чекав гарячий чай і привітання товаришів по службі.

Юрій КОШКОВСЬКИЙ, Миколаїв, фото автора