МЗС України висловлює протест через недопуск лікарів до Гриба

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест у зв'язку з недопущенням українських лікарів до викраденого російськими спецслужбами громадянина України Павла Гриба.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Росія проігнорувала всі звернення української сторони до Представництва МЗС РФ у м. Краснодар, Уповноваженого з прав людини по Краснодарському краю, Управління ФСБ РФ по Краснодарському краю щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України до незаконно утримуваного громадянина України П.Гриба. Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме завдання шкоди здоров'ю П.Гриба", - наголошується у документі.

Зазначається, що своїми діями Російська Федерація вкотре порушила права людини, проігнорувавши норми міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини від 6 жовтня 2017 року.

У МЗС закликали міжнародну спільноту й правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Павлом Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення.