МЗС засуджує арешт шести кримських татар в Бахчисараї, - Беца

У Міністерстві закордонних справ України засуджують арешт шести кримських татар, яких затримали напередодні в Бахчисараї. Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

Чергові злочинні дії окуп режиму. Цілеспрямоване придушення кримських татар.Але свободу не зламати. Боремось далі! https://t.co/jUAvoajb9N — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 13, 2017

"Чергові злочинні дії окупаційного режиму. Цілеспрямоване придушення кримських татар. Але свободу не зламати. Боремось далі!", - написала речниця.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в анексованому Криму, в декількох будинках кримських татар російські силовики проводили обшуки.