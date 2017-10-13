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МЗС засуджує арешт шести кримських татар в Бахчисараї, - Беца

13 жовтня, 2017 - 14:48
Фото Руслана Канюки, "День"

У Міністерстві закордонних справ України засуджують арешт шести кримських татар, яких затримали напередодні в Бахчисараї. Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

"Чергові злочинні дії окупаційного режиму. Цілеспрямоване придушення кримських татар. Але свободу не зламати. Боремось далі!", - написала речниця.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня в місті Бахчисараї, що в анексованому Криму, в декількох будинках кримських татар російські силовики проводили обшуки.

Джерело: День
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