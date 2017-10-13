Набув чинності закон, що передбачає 75% контенту на телебаченні українською мовою

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, яким встановлюється 75% квоти україномовного контенту на телебаченні, набув чинності.

Його опубліковали в парламентській газеті "Голос України" від 13 червня. Як зазначається, закон набуде чинності 13 жовтня 2017 року.

Згідно з законопроектом, 75% українського контенту затверджено для національних та регіональних каналів, а для місцевих - 60% українського мовлення.

При цьому, запроваджується перехідний період, згідно з законом протягом першого року після набуття ним чинності увесь контент вважатиметься таким, що відповідає нормам.

Передбачається, що телеканали, які здійснюють мовлення мовами корінних народів, мають транслювати не менше 30% україномовних програм та фільмів.