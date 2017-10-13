Нацполіція викрила схему випуску "сміттєвих" цінних паперів на суму 25 млрд грн

Спільно з Генеральною прокуратурою Нацполіція викрила злочинну схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів. Загальна сума їх необгрунтовано завищеної капіталізації становить майже 25 мільярдів гривень. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«Оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили групу осіб, яка проводила фінансові оборудки на фондовому ринку. Зокрема, штучно завищувала вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовувала їх підприємствам реального сектору економіки. За свої послуги одержувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості. Послугами фінансових шахраїв здебільшого користувалися інвестиційні фонди та страхові компанії», - йдеться у повідомленні.

Під час слідства правоохоронці встановили організатора злочинної схеми та посадових осіб фондових бірж, які у ній були задіяні. Зловмисники штучно та контрольовано збільшували вартість так званих «сміттєвих» цінних паперів, емітентом яких були підконтрольні організатору фіктивні підприємства. Шляхом злочинних маніпуляцій ціна «папірців» збільшувалась у 20 раз.

Покупцями «цінних» паперів були підприємства реального сектору економіки (інвестиційні фонди, страхові компанії), які використовували їх у своїх злочинних схемах.

Таким чином, щомісячно вказаною злочинною групою реальному сектору економіки реалізовувалось «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд гривень. За попередніми даними, учасники фінансових оборудок щомісяця одержували за свої послуги мільйонні прибутки.

У результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необгрунтовано завищеної капіталізації майже 25 мільярдів гривень.

Зазначається, що 12 жовтня оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України провели 34 санкціоновані обшуки. Зокрема, у приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, задіяних у «схемі», в тому числі фіктивних, а також за місцем проживання фігурантів справи та інших осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.