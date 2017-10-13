Найбільші підвищення отримають пенсіонери з довшим страховим стажем, - ПФУ

Після осучаснення пенсій, найбільші підвищення отримають пенсіонери, які мають більше страхового стажу. Про це заявив голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний, інформує прес-служба ПФУ.

"Це відновлення справедливості для пенсіонерів із великим стажем роботи. Зараз унаслідок осучаснення пенсій збільшення відбудеться у тих, хто мав найбільше страхового стажу й велику заробітну плату, із якої сплачувались внески. Люди це відчувають, вони це підтримують. Ми бачимо по тих дзвінках, які надходять до Контакт-центру Пенсійного фонду", - сказав Зарудний в ефірі "5 каналу".

Він також зазначив, що спочатку на виплату пенсій бюджет Пенсійного фонду планувався в розмірі 284 млрд грн.

"Сьогодні прогнозується понад 300 млрд грн у зв'язку із осучасненням. Фонд повністю забезпечений коштами, щоб здійснити усі виплати пенсіонерам", - запевнив голова правління ПФУ.