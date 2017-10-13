НБУ заборонив російські рублі із зображенням окупованого Севастополя

Національний банк України (НБУ) заборонив фінансовим установам країни здійснювати касові, в тому числі валютно-обмінні, операції з банкнотами і монетами Центрального банку РФ із зображенням об'єктів, розташованих на окупованих Російською Федерацією територіях.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як повідомляється, заборона поширюється також на операції, що здійснюються під час покупки/продажу готівкової іноземної валюти між банками.

Фінустановам та "Укрпошті" заборонено під час здійснення та (або) виплати переказів приймати (видавати) заборонені банкноти і монети.

Постанова набирає чинності 17 жовтня 2017 року.