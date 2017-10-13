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Новий тропічний шторм Ханун наближається до Філіппін, Китаю та В’єтнаму

13 жовтня, 2017 - 09:16
Зображення: метеослужба Гонконгу

У західній частині Тихого океану сформувався новий тропічний шторм Ханун. Він становить небезпеку для Філіппін, півдня Китаю і північної частини В'єтнаму, повідомляє метеослужба Гонконгу.

Зараз епіцентр циклону знаходиться у північній частині найбільшого філіппінського острова Лусон. Набираючи силу, атмосферна вихрова воронка зміщується в західному напрямку, передає Укрінформ.

Прогнозується, що до понеділка стихія може досягти китайського курортного острова Хайнань, а наступного дня - в'єтнамського узбережжя.

Нагадаємо, ослаблий ураган "Нейт" досяг узбережжя США.

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