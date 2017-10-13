Овсієнко закликав Порошенка присвоїти звання Героя України генералу Григоренку

Дисидент Василь Овсієнко звернувся до Президента Петра Порошенка із закликом видати 16 жовтня Указ про присвоєння Петрові Григоренку звання "Герой України" з нагоди відзначення 110-річчя з дня народження генерала.

Про це йдеться у зверненні Овсієнка, опублікованому на сайті "Права людини в Україні".

"Багато хто, в тому числі й я, вважаємо, що в незалежній Україні має бути зовсім нова система нагород. "Герой України" – це невдала карикатура на Героя Совєтського Союзу і Героя соціалістичної праці. Це звання присвоювали всяким людям, у тому числі далеко не героїчним, а то й недостойним, навіть вороже настроєним проти ідеї незалежності України. Недарма Ліна Костенко та Євген Сверстюк відмовилися ставати в їхній ряд. Але коли серед Героїв України є члени Української Гельсінкської групи Микола Руденко, В’ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Левко Лук’яненко, Юрій Шухевич, є ними Олекса Гірник, Степан Хмара, Євген Пронюк, Роман Шухевич, то Петро Григоренко мав би бути в цьому ряду на чільному місці. Йому це звання личить найбільшою мірою. Україна має виходити на новий щабель своєї історії з такими іменами, як Герой України Петро Григоренко. Ці імена – честь України. За таких людей світ поважає нас", - зазначив він.

Овсієнко нагадав, що генерал Григоренко разом зі своїми земляками в діаспорі закладав фундамент відродження незалежної і демократичної України. Опинившись у вигнанні, він створив і очолив Закордонне представництво Української Гельсінкської групи, яке фактично стало неофіційним посольством незалежної України ще задовго до її появи на політичній карті світу.

Читайте матеріал у "Дні" до 110-річчя від Дня народження генерала Петра Григоренка "Совість проти тоталітарної системи". З нагоди 110-річчя з Дня народження видатного українця Петра Григоренка, яке виповниться 16 жовтня, до України завітає його син Андрій, також відомий правозахисник, котрий мешкає у США й належить до кола авторів «Дня». Звичайно, однією з перших відбудеться зустріч у редакції нашої газети. Ми поспілкувалися з одним із організаторів візиту Андрія Григоренка до України, директором Харківської правозахисної групи Євгеном ЗАХАРОВИМ, про заплановані заходи і роль Петра Григоренка в його житті.