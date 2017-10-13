Понад 16 тис. українських військових отримали державні нагороди

В Україні 16,7 тис. військовослужбовців удостоєні державних нагород, з них 2,7 тис. - посмертно.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в ході церемонії нагородження військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань з нагоди Дня захисника України, передає РБК-Україна.

"Звання Героя України присвоєно 45 українським лицарям, з яких 27 посмертно", - додав Порошенко.

Він зазначив, що на сьогодні День захисника України є найпочеснішим серед усіх свят.

"І звання захисника також є найпочеснішим", - підкреслив президент.

"Тепер в авангарді боротьби українського народу за незалежність стоять воїни Збройних cил України та інших військових формувань. Більше 300 тис. українських вояків пройшли горнило війни і заслужено, як безпосередньо учасники бойових дій, учасники оборони України від агресорки Росії, отримали статус учасника бойових дій" , - заявив Порошенко.