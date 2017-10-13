Російські хакери знову здійснили кібератаку проти Польщі, - Мацеревич

Міністр оборони Антоні Мацеревич заявив, що російські хакери втретє здійснили кібератаку проти Польщі, повідомляє Polskie Radio.

Він зазначив, що польські спеціалісти успішно відбили третю спробу хакерської атаки з Росії.

"Це була вже третя кібератака з Росії. На щастя, у Польщі ми впоралися. Але загроза зростає з кожним днем", - сказав міністр.

Мацеревич підкреслив, що напад було скоєно на українські підприємства, які мають відділення в інших країнах, в тому числі в Польщі.

"В інших європейських країнах їх довелося б заблокувати, а в Польщі - ні. У Польщі ми запобігли впливу на ці компанії, їхні комп'ютерні систем", - сказав міністр.

Він також повідомив, що в Польщі продовжують працювати над створенням кібервійськ, до складу яких увійдуть близько 1000 співробітників.