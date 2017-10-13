Розмови про розірвання співпраці України з МВФ є спекуляціями, - Данилюк

Незважаючи на складність переговорів про виділення наступного траншу МВФ, міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив наміри України продовжувати виконання програми МВФ з розширеного кредитування. Про це під час перебування в Вашингтоні, де бере участь у зборах МВФ і Світового банку, розповів міністр у коментарі Укрінформу.

"Ми цінуємо нашу співпрацю з МВФ і Світовим банком, а ті, хто намагається зараз спотворити це, вони просто грають проти інтересів України", - прокоментував глава Мінфіну недавню публікацію в західних медіа про можливість виходу України зі співробітництва з Фондом.

"Не звертайте уваги, це взагалі спекуляції", - зауважив Данилюк.

За його словами, Україна не має жодного наміру припиняти своєї участі в програмі Міжнародного валютного фонду.

"Ми маємо намір не те щоб продовжувати, а успішно виконати програму з МВФ для того, щоб в 2019 році, після її завершення, мати сильну й успішну економіку", - підсумував міністр.

Нагадаємо, у Мінфіні очікують на ще один транш МВФ цього року.