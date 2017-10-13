Сенцова перевели у колонію в Заполяр'ї

Українського кінорежисера 41-річного Олега Сенцова, незаконно утримуваного у Росії, перевели у колонію російського міста Лабитнангі в Заполяр'ї.

Про це повідомила журналістка Яна Гончарова на своїй сторінці у Facebook.

«З великою часткою ймовірності Олег Сенцов прибув в ІК-8 міста Лабитнангі ( «Білий ведмідь»). Колонія розташована на північ від Північного полярного кола… За деякою інформацією колонія «червона», тобто там адміністрація будує свої порядки, найчастіше дуже жорсткі, без будь-яких «знижок». Останні кілька років неодноразово з'являлася інформація про жорстокі побиття ув'язнених, начальників колонії заарештовували за корупцію, а в 2015 там була пожежа», - розповідає журналістка.

Адреса колонії: 629400 Ямало-Ненецький автономний округ, місто Лабитнангі, вулиця Північна 33.

Листи надсилати Сенцову Олегу Геннадійовичу, 1976 р.н.